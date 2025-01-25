Представитель Руха объяснил, почему клуб проводит сборы не в Турции

Руководитель медиацентра "Руха" Богдан Тымовчак рассказал, почему на сборы команда поехала не в Турцию, как большинство команд чемпионата Украины, а в Словению.

"Мы уже третий или четвертый год подряд туда ездим. Во-первых, удобнее добираться и дешевле, потому что не нужны авиаперелеты. Во-вторых, климат в Словении фактически не отличается от нашего, так что акклиматизация не нужна”.

“Плюс там хорошие поля и инфраструктура. И самое главное – спарринг-партнеры. Сыграем семь спаррингов, в том числе с участником Лиги чемпионов "Штурмом". Также будет австрийский ГАК и ряд словенских клубов", – сказал функционер.

23 января "желто-черные" благодаря голу Олега Горина расписали ничью с "Хартбергом" (1:1), а на следующий день команда не определила сильнейшего с НК "Браво" (0:0).