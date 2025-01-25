  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Представитель Руха объяснил, почему клуб проводит сборы не в Турции
В тренде

Представитель Руха объяснил, почему клуб проводит сборы не в Турции

Общие новости

У львовского коллектива свой взгляд

Представитель Руха объяснил, почему клуб проводит сборы не в Турции

fcrukh.com

Новина українською

Руководитель медиацентра "Руха" Богдан Тымовчак рассказал, почему на сборы команда поехала не в Турцию, как большинство команд чемпионата Украины, а в Словению.

"Мы уже третий или четвертый год подряд туда ездим. Во-первых, удобнее добираться и дешевле, потому что не нужны авиаперелеты. Во-вторых, климат в Словении фактически не отличается от нашего, так что акклиматизация не нужна”.

Читайте такжеЦыганык: Динамо не захотело платить те деньги, которые Рух требовал за Слюбика

“Плюс там хорошие поля и инфраструктура. И самое главное – спарринг-партнеры. Сыграем семь спаррингов, в том числе с участником Лиги чемпионов "Штурмом". Также будет австрийский ГАК и ряд словенских клубов", – сказал функционер.

23 января "желто-черные" благодаря голу Олега Горина расписали ничью с "Хартбергом" (1:1), а на следующий день команда не определила сильнейшего с НК "Браво" (0:0).

По теме
yellow-arrow
Новый тренер Бельгии, Уокер в Милане, Драмбаев в ЛНЗ и Зинченко в Мадриде? Главные новости за 24 января
yellow-arrow
Бабич считает, что одного из его подопечных можно сравнить с футболистом Динамо
yellow-arrow
"Пусть Ванат сделает столько, сколько Милевский", - Алиев вступился за кента
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости