Представитель Руха объяснил, почему клуб проводит сборы не в Турции
У львовского коллектива свой взгляд
fcrukh.com
Руководитель медиацентра "Руха" Богдан Тымовчак рассказал, почему на сборы команда поехала не в Турцию, как большинство команд чемпионата Украины, а в Словению.
"Мы уже третий или четвертый год подряд туда ездим. Во-первых, удобнее добираться и дешевле, потому что не нужны авиаперелеты. Во-вторых, климат в Словении фактически не отличается от нашего, так что акклиматизация не нужна”.
“Плюс там хорошие поля и инфраструктура. И самое главное – спарринг-партнеры. Сыграем семь спаррингов, в том числе с участником Лиги чемпионов "Штурмом". Также будет австрийский ГАК и ряд словенских клубов", – сказал функционер.
23 января "желто-черные" благодаря голу Олега Горина расписали ничью с "Хартбергом" (1:1), а на следующий день команда не определила сильнейшего с НК "Браво" (0:0).
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