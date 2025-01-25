Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки: сколько еще уничтожено россиян и их техники?
Особый акцент на авто и БПЛА
Генштаб/22 ОМБр
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1650 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 188 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 828 470 (+1650) человек,
- танков ‒ 9859 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20545 (+37) ед,
- артиллерийских систем – 22309 (+14) ед,
- РСЗО – 1263 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23213 (+51),
- крылатых ракет ‒ 3053 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35071 (+79) ед,
- специальной техники – 3715 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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