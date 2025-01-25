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Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки: сколько еще уничтожено россиян и их техники?

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Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки: сколько еще уничтожено россиян и их техники?

Генштаб/22 ОМБр

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Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1650 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 188 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 828 470 (+1650) человек,
  • танков ‒ 9859 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20545 (+37) ед,
  • артиллерийских систем – 22309 (+14) ед,
  • РСЗО – 1263 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23213 (+51),
  • крылатых ракет ‒ 3053 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35071 (+79) ед,
  • специальной техники – 3715 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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