Ровно год назад главой УАФ стал Андрей Шевченко
Вскоре ассоциация подытожит его деятельность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ровно год назад, 25 января 2024, легенда "Динамо", "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола.
Это событие прошло в Доме футбола на XXVI Конгрессе УАФ. На соответствующем голосовании 93 делегата из 94-х поддержали Андрея Николаевича. Сам Шевченко участия в голосовании не принимал.
Напомним, что он был единственным кандидатом на этот пост.
На 11 февраля 2025 года УАФ запланировала пресс-конференцию, которая будет посвящена именно первому году Андрея Шевченко в должности главы УАФ.
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