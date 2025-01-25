Россияне ночью атаковали Украину ракетами и 61 ударным БпЛА. Сколько сбила ПВО?

Ночью с 25 на 26 января россияне атаковали Украину с воздуха. В общем, для этого они использовали две авиационные ракеты Х-59/69, 61 ударный дрон типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Ракеты были запущены из акватории Черного моря, а БпЛА – сразу по нескольким направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:30 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и в Кировоградской областях. 15 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

В результате ущерба БПЛА был нанесен ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.