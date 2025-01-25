Оболонь проиграла первый контрольный матч на сборах в Турции
Возвращаются в игру
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" провела первый контрольный матч на сборах в Турции.
Киевский клуб играл против болгарского "Септември", который занимает 12-е место в национальном чемпионате. Украинская команда уступила со счетом 0:3.
"Оболонь" сыграла два тайма разными составами:
Первый тайм: Марченко - Осман, Дубко, Карась, Мединский, Витенчук, Курко, Прокопенко, Слободян, Ильин, Тарануха
Второй тайм: Рыбка - Стасюк, Ломницкий, Приймак, Грисьо, Мороз, Близниченко, Черненко, Груша, Бычек, Суханов
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Следующий матч киевский коллектив проведет 28 января против польского "Лодзи". Всего запланировано 8 спаррингов.
Напомним, что на перерыв в Украинской Премьер-Лигу "Оболонь" ушла на 14-м месте.
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