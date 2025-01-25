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Оболонь проиграла первый контрольный матч на сборах в Турции

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Оболонь проиграла первый контрольный матч на сборах в Турции

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Оболонь" провела первый контрольный матч на сборах в Турции.

Киевский клуб играл против болгарского "Септември", который занимает 12-е место в национальном чемпионате. Украинская команда уступила со счетом 0:3.

"Оболонь" сыграла два тайма разными составами:

Первый тайм: Марченко - Осман, Дубко, Карась, Мединский, Витенчук, Курко, Прокопенко, Слободян, Ильин, Тарануха

Второй тайм: Рыбка - Стасюк, Ломницкий, Приймак, Грисьо, Мороз, Близниченко, Черненко, Груша, Бычек, Суханов

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Следующий матч киевский коллектив проведет 28 января против польского "Лодзи". Всего запланировано 8 спаррингов.

Напомним, что на перерыв в Украинской Премьер-Лигу "Оболонь" ушла на 14-м месте.

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Контрольный матч Оболонь (Киев) Септември (Симитли)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Владислав Прийменко
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