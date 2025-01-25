Результата пока нет. Полесье проиграло второй матч на сборах
Встречались с чехами
Фото: Полісся
Житомирское "Полесье" во втором контрольном матче на тренировочных сборах в Турции уступило "Яблонцу" из Чехии. Итоговый результат - 1:3.
Единственным голом за украинскую команду отметился Богдан Леднев. Напомним, в первом спарринге "Полесье" уступило польской "Лехии" (0:1).
Контрольный матч
25.01.2025. Турция
"Полесье" - "Яблонец“ 1:3
Гол: Леднев
Состав на первый тайм: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Матич, Майсурадзе, Мельниченко, Таллес, Битон, Эсоно, Гуцуляк, Батиста (Венделл).
Состав на второй тайм: Кудрик, Крушинский, Чоботенко, Виалле, Хадрой, Бабенко, Андриевский, Караман, Назаренко, Леднев, Венделл (Пайшао).
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