  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Результата пока нет. Полесье проиграло второй матч на сборах
В тренде

Результата пока нет. Полесье проиграло второй матч на сборах

Общие новости

Встречались с чехами

Результата пока нет. Полесье проиграло второй матч на сборах

Фото: Полісся

Новина українською

Житомирское "Полесье" во втором контрольном матче на тренировочных сборах в Турции уступило "Яблонцу" из Чехии. Итоговый результат - 1:3.

Единственным голом за украинскую команду отметился Богдан Леднев. Напомним, в первом спарринге "Полесье" уступило польской "Лехии" (0:1).

Контрольный матч

25.01.2025. Турция

"Полесье" - "Яблонец“ 1:3

Гол: Леднев

Состав на первый тайм: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Матич, Майсурадзе, Мельниченко, Таллес, Битон, Эсоно, Гуцуляк, Батиста (Венделл).

Состав на второй тайм: Кудрик, Крушинский, Чоботенко, Виалле, Хадрой, Бабенко, Андриевский, Караман, Назаренко, Леднев, Венделл (Пайшао).

По теме
yellow-arrow
Таловеров заинтересовал клубы из четырех стран
yellow-arrow
Старание не обделить вниманием никого. Ребров погостил у еще двух команд УПЛ
yellow-arrow
"Вы, дармоеды, 50-70 тысяч за шо получаете?!". Поворознюк "проехался" по собственным футболистам
Контрольные матчи Яблонец (Чехия) товарищеские матчи Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
25.01.2025 в 17:14
Нормально так Буткевич потратился на команду:)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
25.01.2025 в 17:14
Нормально так Буткевич потратился на команду:)
Ответить
0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
25.01.2025 в 16:51
Та фіг з тим результатом на зборах ! Гри нема ! зовсім ! Нічогісінько! Футболісти тупо не розуміють як виходити в атаку і просто вибивають м'яч на 30-40 метрів . Ось і весь футбол.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости