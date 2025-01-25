"Вы, дармоеды, 50-70 тысяч за шо получаете?!". Поворознюк "проехался" по собственным футболистам
Не доволен результатами команды
ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк оценил выступления команды в первой части сезона. Напомним, петровцы занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ.
- Как вы оцените первую часть сезона для "Ингульца"?
- Отрицательно! Результата нет! Деньги я выплачивал, премии давал. Но в последний месяц я сказал: "Ребята, давайте посмотрим в турнирную таблицу и ответим на вопрос: заслуживаете ли вы этих денег?". Каждый человек должен деньги не получать, а зарабатывать. Вот у меня тракторист зарабатывает 20-30 тысяч гривен, так он сутками пашет. А вы, дармоеды, 50-70 тысяч за что получаете?! А результата нет.
Футболисты мне все время говорят, что нужно семьи кормить. Но я трачу свои деньги, изо дня в день выплачиваю, однако кайфа не получаю. Вот за что я плачу деньги? Платят за результат. Именно поэтому я сторонник того, чтобы в контрактах были минимальные зарплаты, а вместе с премиями вы можете получать на руки и по 100, и по 200 тысяч.
- Что скажете о Кобина? Не жалеете, что назначили его главным тренером?
- Пока ничего не буду говорить. Еще немножко на него посмотрю, а потом сделаю выводы.
- Какие планы на зиму, есть ли уже варианты усиления для "Ингульца"?
- Пока ничего не скажу. Для меня в команде немного непонятная ситуация. Сейчас промолчу, а дальше буду делать выводы.
- А от разгромной победы над "Ворсклой" (3:0) кайфовали?
- Конечно, кайфовал. За месяц до этого я наказал команду и не выплачивал им премии. А вот после победы над "Ворсклой" выплатил все до копейки. Я очень легко расстаюсь с деньгами, но дайте мне позитив и результат.
Бывает, что я даже за проигрыши плачу премии, но когда "Колосу" (0:2) просто просрали игру без единого удара по воротам, то за что платить деньги? Игроки, видимо, уже в отпуске были, но пусть тогда будут без премии, если так безвольно играют.
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