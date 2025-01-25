Старание не обделить вниманием никого. Ребров погостил у еще двух команд УПЛ
Тренер продолжает наблюдать
Фото: Олександрія
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжает посещать расположение украинских клубах на заграничных тренировочных сборах.
На этот раз специалист посетил в Турции лагерь ковалевского "Колоса".
Также Ребров посетил контрольный поединок "Александрии" против чешского "Баника", в котором "горожане" уступили со счетом 0:2.
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Источник:Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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