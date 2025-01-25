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Старание не обделить вниманием никого. Ребров погостил у еще двух команд УПЛ

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Тренер продолжает наблюдать

Старание не обделить вниманием никого. Ребров погостил у еще двух команд УПЛ

Фото: Олександрія

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжает посещать расположение украинских клубах на заграничных тренировочных сборах.

На этот раз специалист посетил в Турции лагерь ковалевского "Колоса".

Также Ребров посетил контрольный поединок "Александрии" против чешского "Баника", в котором "горожане" уступили со счетом 0:2.

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Сергей Ребров Украина ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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