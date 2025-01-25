Старание не обделить вниманием никого. Ребров погостил у еще двух команд УПЛ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжает посещать расположение украинских клубах на заграничных тренировочных сборах.

На этот раз специалист посетил в Турции лагерь ковалевского "Колоса".

Также Ребров посетил контрольный поединок "Александрии" против чешского "Баника", в котором "горожане" уступили со счетом 0:2.