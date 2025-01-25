Поворознюк: У всех футболистов Ингульца в контракте прописана "минималка"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию с переводом в команду U19 части игроков.

- Александр Григорьевич, какая сейчас ситуация с четырьмя игроками "Ингульца", которых перевели в U-19 и они хотят разорвать контракты?

- Они сейчас находятся на контракте в "Ингульце". А то, что они там рассказывают... Они получают ту зарплату, которая прописана в контракте. Я не знаю, что они там себе надумали.

- Козыренко и Мельничук сказали, что получают "минималку" - 6 400 гривен в месяц.

- Так и есть. У всех футболистов "Ингульца" в контракте прописана "минималка". Все остальное шло по премиям, которые облагались налогами и т.д.

- Футболисты говорили, что будут обращаться в Палату по разрешению споров УАФ, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть контракты с "Ингульцом".

- Пусть подают! Я с радостью приму участие в споре и докажу, что футболисты должны выполнять условия контракта.

- Ну а что с ними не так, почему Кобин перевел их в U-19?

- Все вопросы к тренеру, именно от него я требую результата. Он говорит, что это проблема на сегодняшний день. Я туда не лезу и никогда не указываю, кого ставить в стартовый состав.

- Козыренко говорил, что подходил к вам и вы сказали, чтобы они "шли к Кобина и просились на коленях вернуться в состав". Было такое?

- Было немного не так. Они подходили, но я им сказал, что все вопросы к тренеру: "Идите к нему и спрашивайте, что не так. Он вам даст ответ". Если Кобин так решил, то на это есть основания.

- Ну, а вам Кобин объяснял, почему их перевел в U-19, или вы не спрашивали?

- Ну, спрашивал, конечно. Он сказал, что они не тренируются в полную силу. Оно же видно. Приведу вам пример. Капитану команды Козаку во время тренировки кто-то из молодых неправильно отдал пас. Так он сбросил бутсы, разулся и ушел. Тренер спрашивает: "Ты куда?" - "У меня нога болит“. Пошел к врачу, а доктор говорит, что у него все в порядке. На второй день Козак уже готовился к футболу. Ну как бы вы поступили на месте Кобина, если такое делает капитан команды? Капитан должен быть примером для команды.

- Что дальше планируете делать с этими игроками, которых Кобин перевел в U-19?

- В одностороннем порядке они не могут расторгнуть контракты, потому что выполняются все условия договоров. Это бред! Для меня вообще нонсенс, что с ними сотрудничает юрист УАФ. Юрист УАФ должен заниматься не игроками, а проблемами украинского футбола. А она им порассказывала сказок и звонит моему директору: "Давайте полюбовно решим этот вопрос, поговорите с президентом". Вплоть до того, что чуть ли не взятки предлагает.

Они же прекрасно понимают, что в одностороннем порядке контракты не разорвут, но она это футболистам пообещала и деньги взяла. И это же она не официально представляет их интересы, потому что не имеет права как юрист УАФ, а взяла такой себе подряд, чтобы решить все в Палате споров: "Я все решу, только вы не говорите, что я вас представляю". Посмотрим, как будет дальше.

- Насколько я понял, Кобин не рассчитывает на этих игроков. Нужны ли они тогда "Ингульцу"?

- Это рабочие процессы тренера, в которые я не лезу. Если Кобин завтра скажет, что они ему нужны, то вопросов нет - пусть играют. Я спокойно к этому отношусь. Есть задачи - бери их и выполняй, не будет выполнять - уберу тренера. Все очень просто.