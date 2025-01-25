Жена игрока сборной Украины подала на развод

Анна Зубкова, жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова подала заявление на развод.

Женщина опубликовала документ в сториз в Instagram.

Александр и Анна были в браке с 2019-го года. В 2024-м году женщина сообщила об измене мужа. Пара имеет дочь Софию.