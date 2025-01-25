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Жена игрока сборной Украины подала на развод

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Жена игрока сборной Украины подала на развод

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Анна Зубкова, жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова подала заявление на развод.

Женщина опубликовала документ в сториз в Instagram.

Жена игрока сборной Украины подала на развод - изображение 1

Александр и Анна были в браке с 2019-го года. В 2024-м году женщина сообщила об измене мужа. Пара имеет дочь Софию.

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1 голосов
Источник:
Анна Зубкова
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2025 в 18:54
Повідомила про зраду. То він рашист?
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Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2025 в 18:54
Повідомила про зраду. То він рашист?
Ответить
0
0
shura73 (угледар)
25.01.2025 в 19:05
голову полечи убогий.ты не лучше
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
25.01.2025 в 18:49
Майо тєло - майо дєло. От так
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