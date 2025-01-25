Жена игрока сборной Украины подала на развод
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фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Анна Зубкова, жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова подала заявление на развод.
Женщина опубликовала документ в сториз в Instagram.
Александр и Анна были в браке с 2019-го года. В 2024-м году женщина сообщила об измене мужа. Пара имеет дочь Софию.
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Источник:Анна Зубкова
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2025 в 18:54
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