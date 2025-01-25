ЛНЗ уступил в спарринге чешской команде
Фото: ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" во втором матче на тренировочных сборах уступил чешскому "Пардубице". Счет - 0:1.
Напомним, в первой игре "ЛНЗ" проиграл "ДВТК" с идентичным счетом. Следующий спарринг черкасцы сыграют 2-го февраля против "Ванкувера".
Контрольный матч
25.01.2024. Стадион: Banús Football Center
"ЛНЗ" - "Пардубице“ 0:1
"ЛНЗ": Кучеренко (Пеньков, 46) - Путря, Салиху, Муравский, ГНП (Дайко, 46) - Кушниренко (Танковский, 46), Авагимян (Бойко, 46), Тилль (Ноникашвили, 46), Пасич (Наумец, 46), Эйнел (Топалов, 46) - Халайла (Молло, 46, ГНП, 74)
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