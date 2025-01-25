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ЛНЗ уступил в спарринге чешской команде

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ЛНЗ уступил в спарринге чешской команде

Фото: ЛНЗ

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Черкасский "ЛНЗ" во втором матче на тренировочных сборах уступил чешскому "Пардубице". Счет - 0:1.

Напомним, в первой игре "ЛНЗ" проиграл "ДВТК" с идентичным счетом. Следующий спарринг черкасцы сыграют 2-го февраля против "Ванкувера".

Контрольный матч

25.01.2024. Стадион: Banús Football Center

"ЛНЗ" - "Пардубице“ 0:1

"ЛНЗ": Кучеренко (Пеньков, 46) - Путря, Салиху, Муравский, ГНП (Дайко, 46) - Кушниренко (Танковский, 46), Авагимян (Бойко, 46), Тилль (Ноникашвили, 46), Пасич (Наумец, 46), Эйнел (Топалов, 46) - Халайла (Молло, 46, ГНП, 74)

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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