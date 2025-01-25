Колос присоединился к субботнему флешмобу украинских команд. Тоже проиграл в спарринге
Что результат, что игра...
Фото: Приштина
Ковалевский «Колос» в первом контрольном матче на турецких сборах уступил "Приштине" из Косово. Счет - 1:2.
Напомним, сегодня свои спарринги также проиграли "Карпаты", "Оболонь", "Полесье" и "ЛНЗ".
Контрольный матч
25.01.2025. Турция
"Колос" - "Приштина“ 1:2
"Колос" (стартовый состав): 23.Мисак, 5.Бондаренко (к), 4.Шершень, 88.Бойко, 9.Цуриков, 7.Демченко, 48.Криворучко, 8.Велетень, 77.Алефиренко, 99.Ррапай, 22.Ковталюк
Во втором тайме на замену выходили: 31.Пахолюк, 20.Гагнидзе, 33.Третьяков, 32.Козик, 47.Денисенко, 29.Безручук, 15.Гусол
Голы: Гнапи 21, Ллугики 56 - Безручко 68
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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