  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Колос присоединился к субботнему флешмобу украинских команд. Тоже проиграл в спарринге
В тренде

Колос присоединился к субботнему флешмобу украинских команд. Тоже проиграл в спарринге

Общие новости
Обновлено

Что результат, что игра...

Колос присоединился к субботнему флешмобу украинских команд. Тоже проиграл в спарринге

Фото: Приштина

Новина українською

Ковалевский «Колос» в первом контрольном матче на турецких сборах уступил "Приштине" из Косово. Счет - 1:2.

Напомним, сегодня свои спарринги также проиграли "Карпаты", "Оболонь", "Полесье" и "ЛНЗ".

Контрольный матч

25.01.2025. Турция

"Колос" - "Приштина“ 1:2

"Колос" (стартовый состав): 23.Мисак, 5.Бондаренко (к), 4.Шершень, 88.Бойко, 9.Цуриков, 7.Демченко, 48.Криворучко, 8.Велетень, 77.Алефиренко, 99.Ррапай, 22.Ковталюк

Во втором тайме на замену выходили: 31.Пахолюк, 20.Гагнидзе, 33.Третьяков, 32.Козик, 47.Денисенко, 29.Безручук, 15.Гусол

Голы: Гнапи 21, Ллугики 56 - Безручко 68

По теме
yellow-arrow
Федорчук: Судаков в собственном соку маринуется. Клуб вывесил на него заоблачный ценник
yellow-arrow
ЛНЗ уступил в спарринге чешской команде
yellow-arrow
Жена игрока сборной Украины подала на развод
Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Приштина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости