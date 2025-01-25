Федорчук: Судаков в собственном соку маринуется. Клуб вывесил на него заоблачный ценник
Дождутся ли горняки покупателя?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Олег Федорчук оценил запросы "Шахтера" на потенциальную продажу Георгия Судакова.
"Не сказал бы, что Судакова маринуют, это он в собственном соку маринуется, а клуб просто ценник на него вывесил заоблачный. Да, он не стоит 5 или 15 миллионов, а гораздо больше, но… Не хочет "Шахтер" после продаж своих бразильцев, я о Фреде или Фернандиньйо, отпускать Судакова за меньшую сумму", – отметил специалист.
В текущем сезоне Георгий оформил 14 результативных действий в 25 матчах в составе "оранжево-черных". Его трансферная стоимость оценивается в 32 млн евро.
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Источник:UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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25.01.2025 в 20:22
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