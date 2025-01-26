Разгром от Борнмута Забарного, победа Миколенко, Арсенал разобрался без Зинченко, трансферы Русина и Крупского, бенефис Мбаппе. Главные новости за 25 января

Начинаем с новостей "Туманного Альбиона". В рамках центрального матча 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на "Этихаде" принимал лондонский "Челси". Команда Пепа Гвардиолы сумела реабилитироваться за поражение от "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов и переиграла "пенсионеров" под руководством Энцо Марески. Гости, усилиями Мадуэке, уже на 3-й минуте встречи открыли счет. Однако, после этого трижды пропустили. В частности, дублем в составе "горожан" отметился Эрлинг Холанд. Сейчас "Сити" замыкает топ-4 турнирной таблицы, а "Челси" расположился на 6-й позиции.

Традиционно, не обошелся очередной тур английского первенства и без украинских легионеров. В частности, "Борнмут" Ильи Забарного встречался с одним из лидером чемпионата - "Ноттингем Форест". В итоге, "вишневые" на своем поле просто уничтожили "лесников" со счетом 5:0! Хет-триком в составе команды Андони Ираолы отметился буркинийский нападающий Уаттара. В свою очередь, "ириски" Виталия Миколенко на выезде минимально обыграли "Брайтон" - 1:0. При этом, оба украинских защитника вышли в стартовом составе своих команд и провели на поле все 90 минут.

Победу в 23-м туре также одержал еще один клуб украинского футболиста. Впрочем, в отличие от Забарного и Миколенко, Зинченко в эту субботу так и не сыграл. Наставник "канониров" Микель Артета включил Александра в заявку на поединок против "волков", однако не выпустил Александра на поле. Впрочем, и без нашего сборника, "Арсенал" сумел переиграть "Вулверхэмптон". После этого матча лондонцы занимают второе место в таблице.

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Без сенсаций также прошло у Ливерпуля. Подопечные Арне Слота получили свой очередной уверенный триумф и подтвердили свое лидерство в турнирной таблице АПЛ. На этот раз, "мерсисайдцы" без проблем разобрались с "Ипсвичем" - со счетом 4:1. Дублем в составе "Ливерпуля" отметился голландец Гакпо, а гол Салаха стал для египтянина 100-м в рамках чемпионата Англии.

И на конец к новостям украинского футбола. В конце концов закончилась трансферная эпопея уже бывшего флангового защитника полтавской "Ворсклы" Ильи Крупского. Перволиговый "Металлист 1925" выиграл борьбу за молодого таланта у самого донецкого "Шахтера". Впрочем, несмотря на переход в харьковский клуб, 20-летний фулбек доиграет текущий сезон в стане полтавчан.

Теперь к Апеннинскому полуострову. В 22-м туре тамошней Серии А прошел центральный матч уикенда. В частности, в дерби встречались "Наполи" и туринский "Ювентус". Хотя и команда Антонио Конте первой пропустила, однако во втором тайме собралась и оформила победный камбэк. Таким образом, после этого поединка неаполитанцы продолжают лидировать в итальянском первенстве, а подопечные Тьяго Мотты замыкают пятерку лучших.

Бывший форвард киевского "Динамо" Назарий Русин перешел из английского "Сандерленда" в хорватский "Хайдук" (Сплит). Соглашение оформлено в формате аренды. В частности, 26-летний украинец будет выступать за новый клуб до конца текущего сезона. Стало известно, что Назарий выбрал себе 77-й игровой номер. При этом, у "Хайдука" есть опция выкупа Русина.

Завершаем наш традиционный дайджест новостями из солнечной Испании. В выездном матче 21-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" на классе разобрался с "Вальядолидом". Триумф "сливочным" принес хет-трик их звездного француза Килиана Мбаппе. Сейчас команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая соседа по Мадриду "Атлетико" на 5 зачетных баллов.