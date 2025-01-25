Ингулец определился с местом проведения первого домашнего матча в 2025 году, – источник

Новый стадион "Ингульца" все еще не готов, поэтому команда не сможет принимать соперников дома на старте второй части чемпионата.

Действующий победитель Первой лиги отправится в Закарпатье, где проведет заключительный этап подготовки ко второй половине сезона. Имена соперников еще в четырех спаррингах пока неизвестны.

Поскольку подготовительные и строительные работы на стадионе в Петрово продолжаются, объект не успеют ввести в эксплуатацию в следующем месяце. Источник сообщает, что в домашнем матче 18 тура "Ингулец" будет принимать "Полесье" на его же поле в Житомире.