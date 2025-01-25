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Ингулец определился с местом проведения первого домашнего матча в 2025 году, – источник

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В Петрово все стабильно

Ингулец определился с местом проведения первого домашнего матча в 2025 году, – источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Новый стадион "Ингульца" все еще не готов, поэтому команда не сможет принимать соперников дома на старте второй части чемпионата.

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Действующий победитель Первой лиги отправится в Закарпатье, где проведет заключительный этап подготовки ко второй половине сезона. Имена соперников еще в четырех спаррингах пока неизвестны.

Поскольку подготовительные и строительные работы на стадионе в Петрово продолжаются, объект не успеют ввести в эксплуатацию в следующем месяце. Источник сообщает, что в домашнем матче 18 тура "Ингулец" будет принимать "Полесье" на его же поле в Житомире.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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