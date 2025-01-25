Ингулец определился с местом проведения первого домашнего матча в 2025 году, – источник
В Петрово все стабильно
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Новый стадион "Ингульца" все еще не готов, поэтому команда не сможет принимать соперников дома на старте второй части чемпионата.
Действующий победитель Первой лиги отправится в Закарпатье, где проведет заключительный этап подготовки ко второй половине сезона. Имена соперников еще в четырех спаррингах пока неизвестны.
Поскольку подготовительные и строительные работы на стадионе в Петрово продолжаются, объект не успеют ввести в эксплуатацию в следующем месяце. Источник сообщает, что в домашнем матче 18 тура "Ингулец" будет принимать "Полесье" на его же поле в Житомире.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мареска: Мудрик раньше был с нами, а сейчас его попросту нет
- Известная сумма, которую может получить Динамо за трансфер Бущана от Аль-Шабаб
- Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000