"Николаевич, который Шевченко, пошел на принципы": Поворознюк - о проблемах с новым стадионом

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, какая сейчас ситуация с допуском нового стадиона клуба к проведению матчей УПЛ.

- Что с новым стадионом "Ингульца"? Была информация, что клуб так и не получил разрешения проводить на нем домашние матчи из-за проблем с укрытиями.

- Законы у нас, как всегда, каждый день меняются - 1 числа было одно, сейчас - другое. Но мы стараемся, чтобы вписаться в срок и все решилось положительно. Возможно, первые две-четыре игры мы не успеем, но процесс идет. Я принципиально уже хочу все сделать от "А" до "Я" на стадионе, чтобы не возникало никаких вопросов.

Могу сказать, что для футбола на стадионе уже все полностью готово: раздевалки, поле, трибуны, зоны для телевидения. Это просто Николаевич, который Шевченко, пошел на принципы. Какие-то принципы в угоду кому-то. Но я все сделаю по закону и когда буду открывать стадион, то приглашу всех, кроме руководства УАФ. Это моя принципиальная позиция! Я даже дам команду принципиально никого не пускать на стадион [из УАФ].

- Что, даже Шевченко не пустите?

- А что они сделали для, чтобы "Ингулец" играл дома и люди смотрели футбол? Мы в селе за четыре миллиона евро построили стадион. Таких людей на руках надо носить, а они чураются. Ну сторонитесь дальше, сидите себе в Киеве, а мы будем в футбол играть.

- Ранее вы в интервью говорили, что Шевченко не брал трубку, когда вы звонили. Так и не перезвонил?

- Конечно, нет. Ну ты же президент УАФ, приезжай, встреться со мной, поговори. Да хоть выслушай президента клуба, который в селе сделал за четыре миллиона евро стадион! Да можно хоть позвонить и спросить: "Александр Григорьевич, какая нужна помощь? Что надо от меня". Ноль. Просто ноль!

А еще говорили, что Павелко плохой. Но он даже на последнюю стройку приезжал, смотрел, всем интересовался, звонил, спрашивал, не нужна ли какая-то помощь. Я не говорю, что Павелко хороший, но человек, хоть интересовался стадионом в селе и предлагал помощь. Ну а Шева - великий, что ты поделаешь.

- Вы говорили, что "Ингулец" первые две-четыре игры может провести не дома. Уже есть варианты где будете проводить домашние матчи?

- Конечно, есть. "Ингулец" будет играть в Кривом Роге.