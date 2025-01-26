"Был вариант". Рубчинский мог выбрать другой клуб вместо Динамо
Но хавбек уехал в столицу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Валентин Рубчинский ответил на вопросы ютуб-канала "ВДИНАМО".
"Был вариант с "Полесьем". И еще несколько, но я решил, что хочу в "Динамо". Были ли зарубежные варианты? В основном из Украины. С кем советовался перед переходом? Больше с семьей. Мне позвонил агент, сказал, что есть несколько предложений, а СК "Днепр-1" уже распадался”.
[О целях] “Выиграть чемпионат и Кубок. Это будет очень приятно. С кем бы хотел сыграть во время выхода в Лигу чемпионов? Хотел бы сыграть против Модрича или Родри. Было бы любопытно. Мне нравилось, как играл Тьяго Алькантара. Он уже завершил свою карьеру. Но когда играл в "Баварии", мне очень нравился”, – ответил футболист.
Рубчинский в текущем сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
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