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"Был вариант". Рубчинский мог выбрать другой клуб вместо Динамо

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Но хавбек уехал в столицу

"Был вариант". Рубчинский мог выбрать другой клуб вместо Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Валентин Рубчинский ответил на вопросы ютуб-канала "ВДИНАМО".

"Был вариант с "Полесьем". И еще несколько, но я решил, что хочу в "Динамо". Были ли зарубежные варианты? В основном из Украины. С кем советовался перед переходом? Больше с семьей. Мне позвонил агент, сказал, что есть несколько предложений, а СК "Днепр-1" уже распадался”.

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[О целях] “Выиграть чемпионат и Кубок. Это будет очень приятно. С кем бы хотел сыграть во время выхода в Лигу чемпионов? Хотел бы сыграть против Модрича или Родри. Было бы любопытно. Мне нравилось, как играл Тьяго Алькантара. Он уже завершил свою карьеру. Но когда играл в "Баварии", мне очень нравился”, – ответил футболист.

Рубчинский в текущем сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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Динамо (Киев) Валентин Рубчинский
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Александр Симченко
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