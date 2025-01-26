Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1720 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ
Также уничтожено более сотни единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1720 представителей армии РФ. Кроме этого, было уничтожено 120 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 830 190 (+1720) человек,
- танков ‒ 9868 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20549 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 22323 (+14) ед,
- РСЗО – 1263 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23253 (+40),
- крылатых ракет ‒ 3053 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35124 (+53) ед,
- специальной техники – 3715 (+0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
- Бенфика получила 3 мяча в Риу-Майоре, у Трубина 0 сейвов. Оценки украинца за матч
- Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000