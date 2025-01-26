  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1720 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ
В тренде

Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1720 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ

Общие новости
Обновлено

Также уничтожено более сотни единиц техники

Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1720 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1720 представителей армии РФ. Кроме этого, было уничтожено 120 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 830 190 (+1720) человек,
  • танков ‒ 9868 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20549 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 22323 (+14) ед,
  • РСЗО – 1263 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23253 (+40),
  • крылатых ракет ‒ 3053 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35124 (+53) ед,
  • специальной техники – 3715 (+0).
По теме
yellow-arrow
Разгром от Борнмута Забарного, победа Миколенко, Арсенал разобрался без Зинченко, трансферы Русина и Крупского, бенефис Мбаппе. Главные новости за 25 января
yellow-arrow
"Был вариант". Рубчинский мог выбрать другой клуб вместо Динамо
yellow-arrow
КМ. ЛНЗ - Пардубице 0:1. Видео гола и обзор матча
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости