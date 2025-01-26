Россияне ночью запустили 72 ударных БпЛА. Сколько сбили силы ПВО?
Не все цели удалось ликвидировать
25 ОПДБр ДШВ
В ночь с 25 на 26 января россияне снова атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 72 ударных БпЛА типа Shahed, а также дроны-имитаторы разных видов.
Армия РФ запускала их сразу по нескольким направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 50 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА – в воздухе, боевая работа продолжается!” – говорится в отчете ПС ВСУ.
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