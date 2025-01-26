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Металлист 1925 и ЮКСА представили свои составы на контрольный матч

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Поединок начнется в 14:30

Металлист 1925 и ЮКСА представили свои составы на контрольный матч

Фото: ФК Металіст 1925

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"Металлист 1925" и "ЮКСА" представили свои составы на контрольный матч.

Харьковчане выйдут следующим составом

Мозиль - Капинус, Салюк, Смурницын, Смитюх, Мафвента, Гаджиев, Литвиненко, Юрченко, Педро Артур, Бугай

Стартовый состав "ЮКСЫ"

Команды проведут 4 тайма по 30 минут.

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Напомним, что "Металлист 1925" в первой части Первой Лиги занял второе место в группе B и попал в Чемпионскую группу.

"ЮКСА" ушла на перерыв на четвертом месте группы B и тоже попадет в группу за выход в УПЛ.

Трансляция матча:

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Контрольный матч Металлист 1925 (Харьков) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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