"Не знаю. Как продать?": Нагорняк порассуждал над возможными трансферами лидеров Шахтера и Динамо

Украинский эксперт Сергей Нагорняк высказал свое мнение о потенциальных трансферах полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова и полузащитников "Динамо" Николая Шапаренко и Владимира Бражко.

- Интересно, останется ли Судаков в "Шахтере" или тоже его, как Сикана продадут?

– Мое мнение, надо продавать. Сейчас Судаков сыграл такой матч против "Бреста". И если есть спрос, конечно, нужно продавать. Надо и ему шанс давать и заработать деньги. Просто понятно, что "Шахтер" хочет за чемпионство Украины побороться. Но тяжело будет. У них есть матч в запасе, но отрыв от первого "Динамо" составляет 10 очков. Интересно будет посмотреть. А насчет трансферов "Шахтер" в принципе и так молодцы. Они продали Келси и Сикана.

– В Европе также много трансферов. Вот, например, "Ман Сити" Мармуша у "Айнтрахта" тоже купил.

– Но там продавать гораздо легче. А у нас витрина одна – это еврокубки. А Мармуш играл в Бундеслиге. Немецкий чемпионат сейчас в порядке! Вот был матч "Фейеноорд" – "Бавария", который роттердамцы выиграли со счетом 3:0. Кто на счет посмотрит и подумает, что это мюнхенцев увозили. Но если посмотреть матч или обзор, все увидят, сколько "Бавария" голов не забила. У Мюнхенцев было много моментов для взятия ворот! Видно было, что очарованные ворота "Фейеноорда" и я уже смеялся после того, как не получалось забить. А Мармуш, который, кстати, два года назад бесплатно перешел в "Айнтрахт", показал отличный уровень игры. Так что "Ман Сити" и заплатил за него 75 миллионов евро! За Мудрика "Челси" заплатил сумасшедшие деньги не за его матчи в чемпионате Украины. Дончане при Йовичевиче тогда здорово покуражились в Лиге чемпионов в матчах с "Селтиком" и "Лейпцигом". Тогда играли те же Судаков, Бондаренко, Сикан. И Мудрик был тогда футболистом "Шахтера"!

– Мудрик, значит, за счет Лиги чемпионов и уехал?

– Только за счет Лиги чемпионов! А в этом сезоне самого престижного еврокубка дончане набрали 7 очков на данный момент. А мы привыкли к другому "Шахтеру". В этом сезоне наши клубы провалили еврокубки. А это витрина! То же касается "Динамо", которое хочет Шапаренко продать. Не знаю. Как продать?

– И вопрос также, куда лучше Шапаренко продать?

– Да! Куда продать? Он не хочет в турецкий "Трабзонспор". Наверное, он хочет в другой чемпионат.

– А Бражко, если на перспективу, смогут ли продать в топ-клуб из Европы?

– Бражко – молодой пацан. Ему недавно исполнилось 23 года. Он только начал играть. А Шапаренко уже будет 27 лет. Надо уже ехать куда-нибудь. Я имею в виду попробовать.