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Легионер ЛНЗ отказывается играть во второй части сезона. Игрок не приехал на сборы

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Легионер ЛНЗ отказывается играть во второй части сезона. Игрок не приехал на сборы

Фото: ЛНЗ

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Черкасский "ЛНЗ" продолжает готовиться ко второй части сезона УПЛ. Сейчас команда находится на учебно-тренировочных сборах в Испании.

По информации Sport.ua, на сборы не приехал нападающий Фрэнсис Момо. Нигериец отказывается продолжать играть за "ЛНЗ" из-за войны в Украине.

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Момо подписал контракт с черкасским клубом летом 2024-го года. Он заключен до лета 2027-го года. В этом сезоне нигериец сыграл 15 матчей и забил 3 гола.

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ЛНЗ (Черкассы) Момо
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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