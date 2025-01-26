Легионер ЛНЗ отказывается играть во второй части сезона. Игрок не приехал на сборы

Черкасский "ЛНЗ" продолжает готовиться ко второй части сезона УПЛ. Сейчас команда находится на учебно-тренировочных сборах в Испании.

По информации Sport.ua, на сборы не приехал нападающий Фрэнсис Момо. Нигериец отказывается продолжать играть за "ЛНЗ" из-за войны в Украине.

Момо подписал контракт с черкасским клубом летом 2024-го года. Он заключен до лета 2027-го года. В этом сезоне нигериец сыграл 15 матчей и забил 3 гола.