Заря разгромно проиграла черногорцам в контрольном матче

Луганская "Заря" провела очередной спарринг на тренировочных сборах в Турции. Сегодня команда разгромно проиграла черногорскому клубу "Будучность".

Соперник забил по 2 гола в каждом тайме, а луганчане в ответ не смогли на хотя бы один результативный выстрел.

Контрольный матч

26.01.2025. Учебно-тренировочные сборы. Турция

"Заря" - "Будучност“ 0:4

Состав "Зари": Сапутин (Турбаевский, 46), Джордан (Василец, 65), Эскинья (Нваэзе, 46), Тронтель (Белоцерковец, 65), Вантух (Гусев, 46), Попара (Дрышлюк, 46), Яцык (Кораблин, 46), Мичин (Слесар, 46), Маткевич (Горбач, 46), Белоцерковец (Вакула, 46), Будковский (Супряга, 46).

Голы: 38, 45+1, 57, 62.