  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Заря разгромно проиграла черногорцам в контрольном матче
В тренде

Заря разгромно проиграла черногорцам в контрольном матче

Общие новости
Обновлено

Шансов, похоже, не было

Заря разгромно проиграла черногорцам в контрольном матче

Фото: Будучность

Новина українською

Луганская "Заря" провела очередной спарринг на тренировочных сборах в Турции. Сегодня команда разгромно проиграла черногорскому клубу "Будучность".

Соперник забил по 2 гола в каждом тайме, а луганчане в ответ не смогли на хотя бы один результативный выстрел.

Контрольный матч

26.01.2025. Учебно-тренировочные сборы. Турция

"Заря" - "Будучност“ 0:4

Состав "Зари": Сапутин (Турбаевский, 46), Джордан (Василец, 65), Эскинья (Нваэзе, 46), Тронтель (Белоцерковец, 65), Вантух (Гусев, 46), Попара (Дрышлюк, 46), Яцык (Кораблин, 46), Мичин (Слесар, 46), Маткевич (Горбач, 46), Белоцерковец (Вакула, 46), Будковский (Супряга, 46).

Голы: 38, 45+1, 57, 62.

По теме
yellow-arrow
Суркис вошел в рейтинг президентов клубов, сыгравших больше всего матчей в евротурнирах под руководством одного функционера
yellow-arrow
Рух благодаря дублю игрока на просмотре одолел словенского соперника
yellow-arrow
Верес заинтересован в защитнике Палмейраса
Заря (Луганск) Контрольные матчи Будучност (Подгорица) товарищеские матчи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости