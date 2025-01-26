Верес заинтересован в защитнике Палмейраса
Стоит он недешево
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
По сообщению телеграмм-канала "Бий-бижи", ровенский "Верес" проявляет интерес к 22-летнему защитнику "Палмейраса" Кайки Навесу.
Источник отмечает, что стороны уже контактировали, однако футболист еще не принял окончательного решения.
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По данным портала Transfermarkt, стоимость Невеса составляет 2 млн евро. За "Палмейрас" бразилец отыграл 35 матчей.
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Источник:Бий-Біжи
Опубликовал: Виктор Иванчук
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