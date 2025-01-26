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Рух благодаря дублю игрока на просмотре одолел словенского соперника

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Еще один спарринг

Рух благодаря дублю игрока на просмотре одолел словенского соперника

Фото: Копер

Новина українською

Львовский "Рух" сыграл третий спарринг в рамках зимних тренировочных сборов. Под дождем украинцы сумели одолеть словенский "Копер".

Соперник открыл счет в первом тайме, но после перерыва игру перевернул игрок "Руха", находящийся на просмотре. Его имя неизвестно.

Контрольный матч

26 января 2025 года. Копер, Словения

"Рух" - "Копер“ 2:1

Стартовый состав "Руха": Ледвий, Лях, Горин, Холод, Слюбик, Роман, Рябов, Пастух, Рунич, Климчук, Карабин

Голы: ГНП, 57, 70 - Грозница, 28

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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