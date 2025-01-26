Рух благодаря дублю игрока на просмотре одолел словенского соперника
Еще один спарринг
Фото: Копер
Львовский "Рух" сыграл третий спарринг в рамках зимних тренировочных сборов. Под дождем украинцы сумели одолеть словенский "Копер".
Соперник открыл счет в первом тайме, но после перерыва игру перевернул игрок "Руха", находящийся на просмотре. Его имя неизвестно.
Контрольный матч
26 января 2025 года. Копер, Словения
"Рух" - "Копер“ 2:1
Стартовый состав "Руха": Ледвий, Лях, Горин, Холод, Слюбик, Роман, Рябов, Пастух, Рунич, Климчук, Карабин
Голы: ГНП, 57, 70 - Грозница, 28
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