Суркис вошел в рейтинг президентов клубов, сыгравших больше всего матчей в евротурнирах под руководством одного функционера
Путь продолжается
Фото: ФК Динамо Київ
Игорь Суркис занимает шестое место среди всех президентов европейских клубов по количеству матчей на международной арене.
"Динамо" при его президентстве провело 231 матч в еврокубках. На первом месте оказался бывший президент "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта (365 матчей, 1982-2024). Среди действующих функционеров лучший результат у Флорентино Переса и "Реала" (265 поединков, 2000-2006, 2009-н.в.).
Игорь Суркис занимает свой пост с 2002 года, а до этого работал в клубе вице-президентом.
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Источник:Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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