Суркис вошел в рейтинг президентов клубов, сыгравших больше всего матчей в евротурнирах под руководством одного функционера

Игорь Суркис занимает шестое место среди всех президентов европейских клубов по количеству матчей на международной арене.

"Динамо" при его президентстве провело 231 матч в еврокубках. На первом месте оказался бывший президент "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта (365 матчей, 1982-2024). Среди действующих функционеров лучший результат у Флорентино Переса и "Реала" (265 поединков, 2000-2006, 2009-н.в.).

Игорь Суркис занимает свой пост с 2002 года, а до этого работал в клубе вице-президентом.