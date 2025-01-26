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Суркис вошел в рейтинг президентов клубов, сыгравших больше всего матчей в евротурнирах под руководством одного функционера

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Суркис вошел в рейтинг президентов клубов, сыгравших больше всего матчей в евротурнирах под руководством одного функционера

Фото: ФК Динамо Київ

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Игорь Суркис занимает шестое место среди всех президентов европейских клубов по количеству матчей на международной арене.

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"Динамо" при его президентстве провело 231 матч в еврокубках. На первом месте оказался бывший президент "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта (365 матчей, 1982-2024). Среди действующих функционеров лучший результат у Флорентино Переса и "Реала" (265 поединков, 2000-2006, 2009-н.в.).

Игорь Суркис занимает свой пост с 2002 года, а до этого работал в клубе вице-президентом.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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