Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью
Вот это да ситуация
Фото: Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подтвердил, что с защитником Евгением Морозко разорвали контракт из-за интервью "Брутальному футболу".
Напомним, футболист сказал, что его переход в "Верес" - это несколько шагов назад.
"Связан ли уход Морозко с его интервью? Да, это связанные вещи. Мы с Евгением разговаривали на эту тему. На самом деле каждый несет свою ответственность за сказанные вещи.
Есть клуб и есть игрок. Для меня клуб всегда будет выше игрока. Это решение общее: есть решение президента, есть наблюдательный совет и есть спортивная часть - это тренерский штаб и спортивный директор. В коммуникации со всеми было принято такое решение", - сказал Шандрук.
В конце ноября прошлого года "Верес" объявил о расторжении контракта с Морозко по согласию обеих сторон.
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