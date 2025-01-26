Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подтвердил, что с защитником Евгением Морозко разорвали контракт из-за интервью "Брутальному футболу".

Напомним, футболист сказал, что его переход в "Верес" - это несколько шагов назад.

"Связан ли уход Морозко с его интервью? Да, это связанные вещи. Мы с Евгением разговаривали на эту тему. На самом деле каждый несет свою ответственность за сказанные вещи.

Есть клуб и есть игрок. Для меня клуб всегда будет выше игрока. Это решение общее: есть решение президента, есть наблюдательный совет и есть спортивная часть - это тренерский штаб и спортивный директор. В коммуникации со всеми было принято такое решение", - сказал Шандрук.