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Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью

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Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью

Фото: Верес

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подтвердил, что с защитником Евгением Морозко разорвали контракт из-за интервью "Брутальному футболу".

Напомним, футболист сказал, что его переход в "Верес" - это несколько шагов назад.

"Связан ли уход Морозко с его интервью? Да, это связанные вещи. Мы с Евгением разговаривали на эту тему. На самом деле каждый несет свою ответственность за сказанные вещи.

Есть клуб и есть игрок. Для меня клуб всегда будет выше игрока. Это решение общее: есть решение президента, есть наблюдательный совет и есть спортивная часть - это тренерский штаб и спортивный директор. В коммуникации со всеми было принято такое решение", - сказал Шандрук.

В конце ноября прошлого года "Верес" объявил о расторжении контракта с Морозко по согласию обеих сторон.

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Верес (Ровно) Евгений Морозко
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Источник:
Суспільне Рівне
Опубликовал: Виктор Иванчук
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