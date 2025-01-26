"Не забиваем один, второй, третий момент": полузащитник Полесья - о поражении в спарринге

Молодой полузащитник "Полесья" прокомментировал поражение от "Яблонца" (1:3) в контрольном матче на тренировочных сборах в Турции.

- Плохой счет, а игра какая? Насколько ты доволен собственными действиями? Поделись впечатлениями.

- Я думаю, игра была хорошая. Мы не забили свои моменты, но в целом мы контролировали игру. Это сборы, здесь, я думаю, мы можем ошибаться, чтобы у нас все получилось в чемпионате. Я думаю, это нормально. Не забили свои моменты, но мы работаем на сборах, поэтому все будет хорошо.

- Как думаешь, почему так тяжело с реализацией шло, хотя моменты возникали?

- Я думаю, такое бывает. Может быть такое, что не забиваем один, второй, третий момент. Но я думаю, в целом у нас все получится, мы будем над этим работать больше и больше, и будем забивать.

- Насколько полезен был спарринг, как тебе кажется, для тебя лично?

- Каждый спарринг полезен, я думаю. Мы тренируемся, тренируемся, чтобы показывать игру, показывать свои лучшие качества на матчах. Поэтому, я думаю, это очень полезно нам. Много игр на сборах.

- Ты впервые проводишь сборы с основной командой. Поделись, так ты их себе представлял? Или как-то иначе - легче? труднее?

- Если честно, я даже не представлял, что поеду с первой командой на сборы. Поэтому для меня это очень хорошие эмоции. Я очень счастлив, что я здесь с первой командой. Эмоции у меня очень хорошие.

- Что самое тяжелое на сборах?

- Бегать. Но это была только первая неделя, мы побегали, а дальше уже больше такие игровые упражнения, поэтому супер.

- Насколько влияет отрицательный счет? Или на сборах это не основное?

- Я думаю, это не основное. Главное, показывать хорошую игру. Может не получаться, но проигрыш - это не основное. Думаю, главное - хорошая игра и больше ничего.