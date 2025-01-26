Рубчинский выделил 3 важнейших события в карьере и назвал наиболее вдохновляющего игрока Динамо
Полузащитник ответил на вопросы YouTube-канала
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Валентин Рубчинский поделился главными моментами в своей футбольной истории.
[Три важнейших события в карьере] "Первая – это переход в юном возрасте в академию "Днепра". В Луцке не так развивался футбол. Была основная команда, но академии, можно сказать, не было. Думаю, это был отличный выбор. Вторая – переход в "Динамо". Это на уровень высшая команда, в которой большая конкуренция. И третья – поездка на Олимпиаду. Это был хороший и интересный турнир, но было разочарование, потому что мы не набрали те пункты, которые должны были. Возможно, мы бы прошли дальше”.
"Больше всего меня вдохновляет Ярмоленко, потому что это легенда "Динамо" и очень опытный футболист. У меня нет с ним прямого контакта, как друзья, но он может сказать что-то перед тренировкой или перед игрой, что-то посоветовать, а я стараюсь послушаться", – признался Рубчинский.
Валентин провел матч против "Галатасарая" на скамейке запасных.
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