Григорчук: После приезда из Азербайджана я пересмотрел абсолютно все матчи чемпионата Украины

Главный тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук рассказал, как планирует работать с черкасской командой и чего хочет достичь.

"После приезда из Азербайджана я пересмотрел просто все футболы - абсолютно все матчи чемпионата Украины. Я достаточно хорошо изучил и "ЛНЗ" в том числе. За это время, за тех 14 игр, которые остались, нам надо набрать максимально, сколько мы сможем, баллов, потому что мы находимся достаточно низко в таблице. Мы должны быть значительно выше. И очень важно, чтобы параллельно с этим мы строили команду и формировали свой стиль игры, наш подход, наше понимание футбола. Но, конечно, всегда будет на первом месте результат.

Цель постоянно есть - играть на еврокубки, потому что мое личное отношение, наверное, все знают: я считаю, что не играя в еврокубках - это не совсем полноценная футбольная жизнь. У "ЛНЗ" достаточно хороший подбор футболистов, но мы понимаем, что футбольная жизнь такова, и это совпадает с нашими целями, что мы должны усиливаться, должны постоянно вести селекционную работу, должны постоянно приглашать игроков, чтобы у нас была здоровая правильная конкуренция.

К нам пришли Кушниренко и Танковский, и я о них могу говорить, конечно, потому что мы уже работаем вместе. Я считаю и Богдана и Славу прекрасными футболистами, думаю, что это очень квалифицированные игроки. Конечно, мы интересуемся многими футболистами. Мы понимаем, что нам еще надо усилиться уже сейчас, в это окно.

Мы, тренерский штаб, изучаем очень глубоко возможности наших футболистов. Мы, скажем так, предлагаем тот стиль футбола, то направление футбола, который бы, на наш взгляд, был идеальным. И мы должны футбол скорректировать таки образом, чтобы каждому футболисту из тех, которые у нас сейчас есть, было комфортно проявлять себя в этом стиле, чтобы люди, играя в футбол, получали удовольствие от того футбола.

Оливье Тилль - это действительно очень талантливый футболист, и мы должны вместе с ним найти такой подход, такой путь, чтобы он очень ярко играл. На мой взгляд, это самая главная задача тренера во взаимодействии с футболистами - чтобы мы создавали такую среду, чтобы футболисты получали удовольствие от тренировочного процесса, от матчей, от футбола в целом. И самое главное - чтобы они чувствовали, что каждый день становятся лучше", - сказал Григорчук.