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Лупашко: Я не сторонник того, чтобы команда играла под большими нагрузками

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Наставник считает, что этого должны требовать обстоятельства

Лупашко: Я не сторонник того, чтобы команда играла под большими нагрузками

Фото: ФК Карпати Львів

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Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал подготовку ко второй части сезона.

"Ждем постепенного интегрирования новичков и возвращения наших игроков в игровую деятельность. Я не сторонник того, чтобы команда играла под большими нагрузками, если только этого не требует ситуация".

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“У нас было в чемпионате, когда мы играли контрольную игру с "Вересом". Мы понимали, что нам очень не хватает времени, а физическое состояние было неудовлетворительное. Потому мы это подтягивали. А сейчас мы под нагрузками, потому что тренируемся 2 раза в день. А так нагрузки не очень большие, и футболисты если будут загружены, то это быстро пройдет", – убежден Лупашко.

В пятницу "львы" разгромили в спарринге "Кечкемет" (3:0), а в субботу уступили "Богемиансу 1905" (2:5).

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Александр Симченко
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