Лупашко: Я не сторонник того, чтобы команда играла под большими нагрузками
Наставник считает, что этого должны требовать обстоятельства
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал подготовку ко второй части сезона.
"Ждем постепенного интегрирования новичков и возвращения наших игроков в игровую деятельность. Я не сторонник того, чтобы команда играла под большими нагрузками, если только этого не требует ситуация".
“У нас было в чемпионате, когда мы играли контрольную игру с "Вересом". Мы понимали, что нам очень не хватает времени, а физическое состояние было неудовлетворительное. Потому мы это подтягивали. А сейчас мы под нагрузками, потому что тренируемся 2 раза в день. А так нагрузки не очень большие, и футболисты если будут загружены, то это быстро пройдет", – убежден Лупашко.
В пятницу "львы" разгромили в спарринге "Кечкемет" (3:0), а в субботу уступили "Богемиансу 1905" (2:5).
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