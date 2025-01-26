"Все хаотично": Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич сравнил уровень чемпионата Украины с болгарским первенством.

“Я могу сказать, что даже во время войны УПЛ тактически подкована по сравнению с болгарскими клубами, где все хаотично и на индивидуальных качествах игроков. С другой стороны, в Болгарии футбол более открыт. Есть футболисты достаточно неплохого уровня, которые в УПЛ не потерялись бы”.

“Я не говорю о “Лудогорце”. Достаточно интересные игроки есть в командах уровня "Арда" и "Берое", у которой инвесторы из Аргентины и они редбуловскую систему перестраивают, чтобы игроков из Латинской Америки обкатывать в Восточной Европе и потом их продавать", – сказал Бабич.

В четверг "черно-синие" обыграли в спарринге "Дукаджини" из Косово (2:1).