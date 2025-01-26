  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Все хаотично": Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии
В тренде

"Все хаотично": Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии

Общие новости

Наставник моряков выделил плюсы и минусы в футболе балканской страны

"Все хаотично": Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич сравнил уровень чемпионата Украины с болгарским первенством.

“Я могу сказать, что даже во время войны УПЛ тактически подкована по сравнению с болгарскими клубами, где все хаотично и на индивидуальных качествах игроков. С другой стороны, в Болгарии футбол более открыт. Есть футболисты достаточно неплохого уровня, которые в УПЛ не потерялись бы”.

Читайте такжеБабич: Сказали, что можем спокойно приглашать в Черноморец новых футболистов

“Я не говорю о “Лудогорце”. Достаточно интересные игроки есть в командах уровня "Арда" и "Берое", у которой инвесторы из Аргентины и они редбуловскую систему перестраивают, чтобы игроков из Латинской Америки обкатывать в Восточной Европе и потом их продавать", – сказал Бабич.

В четверг "черно-синие" обыграли в спарринге "Дукаджини" из Косово (2:1).

По теме
yellow-arrow
Лупашко: Я не сторонник того, чтобы команда играла под большими нагрузками
yellow-arrow
КМ. Рух - Копер 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Почему так бледно? Ашур детально разобрал нынешнюю игру Полесья
Черноморец (Одесса) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости