"Все хаотично": Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии
Наставник моряков выделил плюсы и минусы в футболе балканской страны
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич сравнил уровень чемпионата Украины с болгарским первенством.
“Я могу сказать, что даже во время войны УПЛ тактически подкована по сравнению с болгарскими клубами, где все хаотично и на индивидуальных качествах игроков. С другой стороны, в Болгарии футбол более открыт. Есть футболисты достаточно неплохого уровня, которые в УПЛ не потерялись бы”.
“Я не говорю о “Лудогорце”. Достаточно интересные игроки есть в командах уровня "Арда" и "Берое", у которой инвесторы из Аргентины и они редбуловскую систему перестраивают, чтобы игроков из Латинской Америки обкатывать в Восточной Европе и потом их продавать", – сказал Бабич.
В четверг "черно-синие" обыграли в спарринге "Дукаджини" из Косово (2:1).
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