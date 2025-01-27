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Очередной гол Довбика, Барселона забила семь голов, поражение Жироны с Цыганковым. Главные новости за 26 января

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А также игра Ярмолюка за Брентфорд, и камбэк Милана

Очередной гол Довбика, Барселона забила семь голов, поражение Жироны с Цыганковым. Главные новости за 26 января

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 января

Артем Довбик забил в третьем подряд матче Серии А

"Рома" проигрывала в матче чемпионата Италии "Удинезе" после первого тайма, но смогла совершить камбэк. "Джаллорроси" забили два пенальти, и второй из них как раз реализовал Артем Довбык – 2:1. Для украинца этот гол стал 12-м в сезоне, и восьмым в Серии А.

Барселона уничтожила Валенсию

Каталонский гранд впервые победил за пять туров в Ла Лиге, и сделал это в эффектном стиле. "Барселона" забила "Валенсии" аж семь голов, и пропустила лишь раз – 7:1. Дублем и двумя ассистами отметился Фермин Лопес. "Барса" продолжает отставать на семь очков от "Реала", и на три – от "Атлетико".

Жирона проиграла Райо Вальекано

Команда украинского вингера побеждала соперника благодаря голу Хиля, однако, как только Цыганков вышел на поле на 79-й минуте, "Жирона" пропустила два гола – дубль сделал Ранди Нтека. В итоге – поражение 1:2.

Манчестер Юнайтед отдаляется от зоны вылета

В 23 туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" удалось в тяжелом матче победить "Фулхэм". Единственный гол забил Лисандро Мартинес – 1:0. "МЮ" остается во второй половине таблицы, но уже дальше от зоны вылета. В других матчах дня "Астон Вилла" и "Вест Хэм" поделили очки, "Брентфорд" с Ярмолюком победил "Пэлас", а "Тоттенхэм" проиграл "Лестеру".

Милан отыграл два гола в дополнительное время, победа Интера

Два миланских клуба одержали разные победы в матчах чемпионате Италии. "Милан" лишь благодаря голам на 90+2 и 90+5 минутах справился с "Пармой" (3:2), а "Интер" отгрузил четыре гола в ворота "Лечче" (4:0). В другой игре "Фиорентина" победила "Лацио" (2:1).

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