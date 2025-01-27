Сопко: Педриньо против Бреста сделал столько черновой работы, сколько Бондаренко не делал за весь чемпионат

Футбольный эксперт Александр Сопко дал оценку нынешней игре полузащитника "Шахтера" Артема Бондаренко.

“Игра против “Бреста” показала, что его позиции в основном составе не так уж железобетонны, хотя я их такими и не считал (вместо Бондаренко со стартовых секунд вышел Марлон – прим.). В общем, этот матч – это хороший повод для многих футболистов задуматься, смогут ли они конкурировать с теми же бразильцами, если игра будет строиться на этой тактике. Если не сможет, то, скорее всего, карьера у "Шахтера" закончится.

Играть в "Шахтере" просто для того, чтобы выступать на уровне украинского чемпионата – такому игроку это должно быть неинтересно. Второе – это неинтересно клубу. И третье – достаточно покупателей, которые захотят приобрести такого игрока. Но это не те деньги, которые, возможно, даже с Сиканом не сравнятся”.