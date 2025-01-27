Сопко: Педриньо против Бреста сделал столько черновой работы, сколько Бондаренко не делал за весь чемпионат
Бразильцы возвращаются
Фото - ДЮФЛУ
Футбольный эксперт Александр Сопко дал оценку нынешней игре полузащитника "Шахтера" Артема Бондаренко.
“Игра против “Бреста” показала, что его позиции в основном составе не так уж железобетонны, хотя я их такими и не считал (вместо Бондаренко со стартовых секунд вышел Марлон – прим.). В общем, этот матч – это хороший повод для многих футболистов задуматься, смогут ли они конкурировать с теми же бразильцами, если игра будет строиться на этой тактике. Если не сможет, то, скорее всего, карьера у "Шахтера" закончится.
Играть в "Шахтере" просто для того, чтобы выступать на уровне украинского чемпионата – такому игроку это должно быть неинтересно. Второе – это неинтересно клубу. И третье – достаточно покупателей, которые захотят приобрести такого игрока. Но это не те деньги, которые, возможно, даже с Сиканом не сравнятся”.
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“Современный футболист должен не просто уметь стоять с мячом, поднимать голову, рассматривать, делать паузы, играть назад, сбавлять темп и так далее. Не может современный футболист быть якорем – он должен быть мотором. А мотор реально слабенький. Поэтому, я думаю, что один из вопросов сегодняшнего "Шахтера" – что делать с Бондаренко. Педриньо против “Бреста” сделал столько обводок, столько черновой работы, сколько Бондаренко не делал за весь чемпионат”, – резюмирует Александр Александрович.
Педриньо в текущем сезоне провел 20 матчей и оформил 5 результативных действий.
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