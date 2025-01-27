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Более 1400 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

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165 единиц техники

Более 1400 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1430 оккупантов, 3 вражеских танка, 12 бронемашин и 16 артсистем.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 831 620 (+1430) человек,
  • танков - 9871 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 561 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 22 339 (+16) ед,
  • РСЗО - 1263 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1050 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 327 (+74),
  • крылатые ракеты - 3053 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед,
  • специальная техника - 3716 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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