Более 1400 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
165 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1430 оккупантов, 3 вражеских танка, 12 бронемашин и 16 артсистем.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 831 620 (+1430) человек,
- танков - 9871 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 20 561 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 22 339 (+16) ед,
- РСЗО - 1263 (+0) ед,
- средства ПВО - 1050 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 327 (+74),
- крылатые ракеты - 3053 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед,
- специальная техника - 3716 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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