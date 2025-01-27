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Россия запустила ночью более 100 дронов. Результаты работы ПВО

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Пострадали четыре области

Россия запустила ночью более 100 дронов. Результаты работы ПВО

Фото: GeneralStaff.ua

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В ночь на 27 января 2025 года враг запустил по Украине 104 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов из Крыма (мыс Чауда) и со своей территории: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57-ми "шахедов" и дронов других типов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки российских БпЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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