Россия запустила ночью более 100 дронов. Результаты работы ПВО
Пострадали четыре области
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 27 января 2025 года враг запустил по Украине 104 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов из Крыма (мыс Чауда) и со своей территории: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57-ми "шахедов" и дронов других типов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки российских БпЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.
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