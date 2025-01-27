"Если до лета не будет серьезных переговоров...". Буданов сделал тревожный прогноз о войне в Украине
Не лучшие расклады
Фото: Олександр Чекменьов
Украина стоит перед угрозой существования, если в течение ближайших полгода не начнутся переговоры о прекращении российско-украинской войны. Об этом во время закрытой встречи в Верховной Раде сказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет "Украинская правда".
"Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины. Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы все получилось", - рассказал собеседник издания.
На полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января Зеленский повторил, что для начала справедливого диалога россияне должны вернуться к границам 2022 года.
Также в недавнем интервью изданию Bloomberg года президент заявил, что может пойти на прямые переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным, если Украина будет иметь шанс остановить войну.
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