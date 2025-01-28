Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 27 января

21 января "Минай" объявил о прекращении сотрудничества с Желько Любеновичем и с тех пор остается без тренерского штаба. По информации UA-Футбол, кандидат номер один на пост руководителя закарпатцев – Евгений Калиниченко. 35-летний специалист остается без работы с сентября 2024 года, когда был уволен с должности наставника тернопольской "Нивы".

Бразильский полузащитник Яго Сиккейра покидает "Верес", сообщает официальный сайт ровенского клуба. 24-летний бразилец на условиях трансферного соглашения продолжит карьеру в латвийском клубе "Рига". Финансовые детали сделки не разглашаются. За полтора сезона в футболке "красно-черных" хавбек провел 46 матчей, забил 4 гола и отличился 6 результативными передачами.

Полузащитник "Металлиста" Геннадий Синчук перешел в итальянскую "Болонью". Об этом сообщает украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик.

По данным источника, контракт с итальянским клубом подписан по схеме 4+1. Зарплата самого игрока составит примерно полмиллиона евро в год плюс возможные бонусы.

Защитник австрийского ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров близок к переходу в английский "Пимут Аргайл", играющий в английском Чемпионшипе, сообщает Sky Sports. По информации источника, в ближайшее время 24-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 3,5 года.

На поединке 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025 "Штурм" (Австрия) – "Лейпциг" (Германия) будет работать украинская судейская бригада. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА. Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Украинский легионер хайфского "Маккаби" Александр Сирота перенес операцию на мениске и пропустит месяц. Так сообщают израильские СМИ, в частности One. Арендованный у киевского "Динамо" защитник получил травму 18 января в матче лиги, а 26 января был прооперирован. Как сообщает официальный сайт клуба, игроку понадобилась операция на внешнем мениске из-за небольшого разрыва. Хирургическое вмешательство прошло удачно.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до конца июля 2028 года.

На официальном сайте Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) сообщается, что вместе с 63-летним наставником новые соглашения подписали и все члены его тренерского штаба.

Соглашение по переходу Неймара в "Сантос" находится на завершающей стадии. Об этом сообщает Sky Sport. По информации источника, уже в скором времени 32-летний футболист разорвет контракт с "Аль-Хилялем", после чего подпишет соглашение с "Сантосом" до конца сезона. Медицинское обследование вингера запланировано на ближайшие несколько дней.