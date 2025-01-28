Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января

21 января "Минай" объявил о прекращении сотрудничества с Желько Любеновичем и с тех пор остается без тренерского штаба. По информации UA-Футбол, кандидат номер один на пост руководителя закарпатцев – Евгений Калиниченко. 35-летний специалист остается без работы с сентября 2024 года, когда был уволен с должности наставника тернопольской "Нивы".
Бразильский полузащитник Яго Сиккейра покидает "Верес", сообщает официальный сайт ровенского клуба. 24-летний бразилец на условиях трансферного соглашения продолжит карьеру в латвийском клубе "Рига". Финансовые детали сделки не разглашаются. За полтора сезона в футболке "красно-черных" хавбек провел 46 матчей, забил 4 гола и отличился 6 результативными передачами.
Защитник австрийского ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров близок к переходу в английский "Пимут Аргайл", играющий в английском Чемпионшипе, сообщает Sky Sports. По информации источника, в ближайшее время 24-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 3,5 года.
На поединке 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025 "Штурм" (Австрия) – "Лейпциг" (Германия) будет работать украинская судейская бригада. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА. Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
Украинский легионер хайфского "Маккаби" Александр Сирота перенес операцию на мениске и пропустит месяц. Так сообщают израильские СМИ, в частности One. Арендованный у киевского "Динамо" защитник получил травму 18 января в матче лиги, а 26 января был прооперирован. Как сообщает официальный сайт клуба, игроку понадобилась операция на внешнем мениске из-за небольшого разрыва. Хирургическое вмешательство прошло удачно.
Соглашение по переходу Неймара в "Сантос" находится на завершающей стадии. Об этом сообщает Sky Sport. По информации источника, уже в скором времени 32-летний футболист разорвет контракт с "Аль-Хилялем", после чего подпишет соглашение с "Сантосом" до конца сезона. Медицинское обследование вингера запланировано на ближайшие несколько дней.