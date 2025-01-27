Заявление Буданова о якобы угрозе существования Украины вырвано из контекста - нардеп
Не все так однозначно
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Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда.
"Заявление Буданова о якобы необходимости переговоров до лета - вырвано из контекста, не понимая, при каких условиях это было сказано и более того - для чего. Надо учесть, что тот посыл Кирилла Буданова - это посыл на очень специфическую институцию", - сказал Дунда в эфире канала Киев24.
По словам нардепа, тот, кто распространил эту информацию должен ответить за свои действия. Дунда считает, что нужно инициировать расследование, кто сделал эту утечку.
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