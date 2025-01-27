"Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова

Распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов", - говорится в сообщении.

ГУР также отмечает - распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.

"Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства", - резюмирует ГУР.

Отметим, что 27 января СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Буданов якобы предупредил об угрозе для существования Украины, если не будет переговоров.