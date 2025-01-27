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"Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова

Общие новости

Буданов в Раде якобы предупредил об угрозе для существования Украины, если не будет переговоров

"Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова

НВ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности.

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Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов", - говорится в сообщении.

ГУР также отмечает - распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.

"Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства", - резюмирует ГУР.

Отметим, что 27 января СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Буданов якобы предупредил об угрозе для существования Украины, если не будет переговоров.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2025 в 16:39
Если он действительно это сказал, то это похвально. Хоть кто-то понимает, что если этот кошмар не остановить, то в Украине останутся одни старики и дети. Да и от самой независимой Украины только воспоминания останутся. Дай Бог, чтобы всё разрешилось хорошо в пользу Украины в ближайшее время.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2025 в 16:39
Если он действительно это сказал, то это похвально. Хоть кто-то понимает, что если этот кошмар не остановить, то в Украине останутся одни старики и дети. Да и от самой независимой Украины только воспоминания останутся. Дай Бог, чтобы всё разрешилось хорошо в пользу Украины в ближайшее время.
Ответить
2
0

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