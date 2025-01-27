Лидер Слуги народа Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа, - The Independent

Лидер "Слуги народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025 года.

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Об этом пишет The Independent.

Как отмечается, президента Владимира Зеленского не было в Вашингтоне на инаугурации Дональда Трампа, но он отправил одного из ближайших политических соратников.

"Люди, которые работают с новоназначенной администрацией Белого дома, указывают на присутствие одного из ключевых союзников Зеленского на почетном месте на инаугурации президента Трампа", - отмечает издание.

Также отмечается, что Арахамия, лидер украинской парламентской группы партии Зеленского "Слуга народа", получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы присутствовать на инаугурации в понедельник. Впоследствии он сообщил украинским СМИ, что теперь ожидает встречи официальной украинской делегации с президентом США в следующем месяце.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы соответствующие встречи происходили на межпарламентском и других уровнях", - заявил он.

"... Арахамия был одним из немногих иностранных чиновников, допущенных в здание после того, как церемония была перенесена внутрь из-за минусовой температуры в Вашингтоне в тот день. Среди других были бывший премьер-министр Великобритании Джонсон и премьер-министр Италии Мелони", - добавляет The Independent.