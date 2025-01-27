Лидер Слуги народа Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа, - The Independent
Об этом пишет авторитетное издание The Independent
фото из свободных источников
Лидер "Слуги народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025 года.
Об этом пишет The Independent.
Как отмечается, президента Владимира Зеленского не было в Вашингтоне на инаугурации Дональда Трампа, но он отправил одного из ближайших политических соратников.
"Люди, которые работают с новоназначенной администрацией Белого дома, указывают на присутствие одного из ключевых союзников Зеленского на почетном месте на инаугурации президента Трампа", - отмечает издание.
Также отмечается, что Арахамия, лидер украинской парламентской группы партии Зеленского "Слуга народа", получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы присутствовать на инаугурации в понедельник. Впоследствии он сообщил украинским СМИ, что теперь ожидает встречи официальной украинской делегации с президентом США в следующем месяце.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы соответствующие встречи происходили на межпарламентском и других уровнях", - заявил он.
"... Арахамия был одним из немногих иностранных чиновников, допущенных в здание после того, как церемония была перенесена внутрь из-за минусовой температуры в Вашингтоне в тот день. Среди других были бывший премьер-министр Великобритании Джонсон и премьер-министр Италии Мелони", - добавляет The Independent.
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