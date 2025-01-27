Кандидат от УАФ проиграл на выборах в Херсонской областной ассоциации футбола

В Херсонской областной ассоциации футбола состоялись выборы нового главы организации.

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И как сообщает журналист Игорь Бурбас, новым главой областной Ассоциации стал Алексей Кручер.

При этом Бурбас отмечает, что среди кандидатов на должность был также известный экс-игрок киевского "Динамо" Александр Головко.

Головко заручился поддержкой УАФ, однако получил меньше голосов и проиграл на выборах.

Интересно, что недавно в одном из своих стримов Бурбас также заявлял, что в ближайшее время УАФ планирует отменить выборы в областных ассоциациях, что назначать областных руководителей из "центра".