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Кандидат от УАФ проиграл на выборах в Херсонской областной ассоциации футбола

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Новым главой областной Ассоциации стал Алексей Кручер

Кандидат от УАФ проиграл на выборах в Херсонской областной ассоциации футбола

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В Херсонской областной ассоциации футбола состоялись выборы нового главы организации.

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И как сообщает журналист Игорь Бурбас, новым главой областной Ассоциации стал Алексей Кручер.

При этом Бурбас отмечает, что среди кандидатов на должность был также известный экс-игрок киевского "Динамо" Александр Головко.

Головко заручился поддержкой УАФ, однако получил меньше голосов и проиграл на выборах.

Интересно, что недавно в одном из своих стримов Бурбас также заявлял, что в ближайшее время УАФ планирует отменить выборы в областных ассоциациях, что назначать областных руководителей из "центра".

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Александр Головко УАФ
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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