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Зеленский: Если завтра половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться

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Зеленский: Если завтра половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное положение в соответствии с законодательством предусматривает мобилизацию людей с 25 лет, а для возвращения военных домой нужно заставить Россию быстрее закончить войну.

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Об этом Зеленский заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, сообщает "Украинская правда".

"Согласно законодательству, мобилизуются сегодня (граждане) 25 лет плюс. Мобилизация идет, и она мобилизует достаточное количество людей в этом возрасте. Они имеют ротации, или отпуска. Но, безусловно, этого недостаточно. Безусловно надо работать над качеством этого", - сказал Зеленский.

По словам президента, существуют запросы по вопросу возвращения домой военных, но пока это не предусмотрено законодательством. "То есть, военное положение, оно предусматривает мобилизацию людей, и всех ресурсов, которые есть в стране. Абсолютно всех", - сказал глава государства.

"И в этом, к сожалению, вызов этой войны, и почему нужно максимально ускорить, чтобы ее закончить. Заставить Россию закончить эту войну. Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Так и есть. Потому что если завтра половина людей пойдет домой, Путин нас убьет всех", - подвел итог президент.

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