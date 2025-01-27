Новый скандал. УАФ не признает выборы главы ассоциации Херсонщины из-за поражения своего кандидата

В прошлую пятницу прошли выборы нового главы Херсонской областной ассоциации футбола. И как сообщал журналист Игорь Бурбас, победу на выборах одержал "местный кандидат" Алексей Кручер , а не кандидат от УАФ Александр Головко.

И после этого, как сообщает журналист, УАФ отказывается признавать результаты выборов.

По данным источника, на победителя начали оказывать давление, чтобы признать недействительность проведения выборов 24 января. Всем сверху было спущено указание провести еще одни выборы, но на этот раз с нужным результатом. Дата этой новой избирательной конференции пока не определена.

Также Бурбас опубликовал письмо- поручение, якобы присланное генеральному секретарю УАФ Игорю Грищенко, в котором указывается его задача — обеспечить победу на выборах для Александра Головко.