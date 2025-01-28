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Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий

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Стал предпринимателем

Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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35-летний экс-центрбек "Шахтера" Ярослав Ракицкий, вероятно, начал заниматься агентским бизнесом вместе с сестрой Дарьей.

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Предположениями об этом делится Эндрю Тодос, ссылающийся на информацию о том, что 22-летний центрбек "Металлиста 1925" Владимир Салюк стал клиентом агентской компании LLC DOMINANT PROMOTION.

Источник отмечает, что это совместный проект Ярослава и Дарьи Ракицких. Компания помогает спортсменам создавать и улучшать имидж для получения выгодных спонсорских контрактов. Напомним, что бывший защитник последний раз выходил на поле в мае 2024 года, отыграв 23 минуты против "Полесья" (0:2).

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Ярослав Ракицкий Металлист 1925 (Харьков) Владимир Салюк Эндрю Тодос
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Александр Симченко
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