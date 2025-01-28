Экс-полузащитник Зари отказался получить задолженность от луганской команды
Не устроило предложение
Фото: zaryalg.com
Бывший футболист "черно-белых" Максим Казаков и Никита Шевченко рассказали о трансферном бане луганского клуба.
– И давно на "Зарю" наложен этот бан?
Шевченко: "С января".
– Как вы узнали об этом?
Шевченко: "Прошел срок в 45 дней с момента вынесения решения Палаты по разрешению споров".
Казаков: "Я этим занимаюсь с юристом и она держит меня в курсе"
– Как "Заря" отреагировала? Как-то пытались связаться с вами, чтобы решить проблему?
Шевченко: "Нет, со мной пока никто не контактировал".
Казаков: "Еще месяцев два-три назад, когда "Заря" получила полную форму решения из Палаты разрешения споров, звонили с предложением расчета, которое меня, мягко говоря, никак не устраивало. И после этого никакой связи не было" .
Максим дебютировал в составе "черно-белых" в сезоне 2018/19 и покинул коллектив летом 2023 года. За этот период он сыграл всего 9 матчей в клубе.
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