Экс-полузащитник Зари отказался получить задолженность от луганской команды

Бывший футболист "черно-белых" Максим Казаков и Никита Шевченко рассказали о трансферном бане луганского клуба.

– И давно на "Зарю" наложен этот бан?

Шевченко: "С января".

– Как вы узнали об этом?

Шевченко: "Прошел срок в 45 дней с момента вынесения решения Палаты по разрешению споров".

Казаков: "Я этим занимаюсь с юристом и она держит меня в курсе"

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– Как "Заря" отреагировала? Как-то пытались связаться с вами, чтобы решить проблему?

Шевченко: "Нет, со мной пока никто не контактировал".

Казаков: "Еще месяцев два-три назад, когда "Заря" получила полную форму решения из Палаты разрешения споров, звонили с предложением расчета, которое меня, мягко говоря, никак не устраивало. И после этого никакой связи не было" .

Максим дебютировал в составе "черно-белых" в сезоне 2018/19 и покинул коллектив летом 2023 года. За этот период он сыграл всего 9 матчей в клубе.

