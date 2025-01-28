Пихаленок мог оказаться за океаном, – Авдыш

Менеджер "Карпат" Олег Авдыш говорит, что Александр Пихаленок интересовал "Палмейрас" тогда, когда он еще играл за "Днепр-1".

"Корниенко, будучи шеф-скаутом "Днепра", предложил Пихаленка "Палмейрасу", с которым у него суперотношения, где он общается со спортивным директором, руководством".

“Они искали игрока на позиции "восьмерки"-"десятки" подобного профайла, которым является Пихаленок. И "Палмейрас" рассматривал его кандидатуру в своих лонг-листах", – отметил Авдыш.

Александр присоединился к "Днепру-1" в октябре 2020 года. В его активе 115 матчей во всех турнирах и 42 результативных действия.