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Пихаленок мог оказаться за океаном, – Авдыш

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Вероятность трансфера была не такой уж маленькой

Пихаленок мог оказаться за океаном, – Авдыш

Фото - Карпати

Новина українською

Менеджер "Карпат" Олег Авдыш говорит, что Александр Пихаленок интересовал "Палмейрас" тогда, когда он еще играл за "Днепр-1".

"Корниенко, будучи шеф-скаутом "Днепра", предложил Пихаленка "Палмейрасу", с которым у него суперотношения, где он общается со спортивным директором, руководством".

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“Они искали игрока на позиции "восьмерки"-"десятки" подобного профайла, которым является Пихаленок. И "Палмейрас" рассматривал его кандидатуру в своих лонг-листах", – отметил Авдыш.

Александр присоединился к "Днепру-1" в октябре 2020 года. В его активе 115 матчей во всех турнирах и 42 результативных действия.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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