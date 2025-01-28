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СБУ задержала двух жителей Кременчуга, которые готовили удары РФ по аэродромам с F-16

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Агентов задержали с поличным

СБУ задержала двух жителей Кременчуга, которые готовили удары РФ по аэродромам с F-16

ssu.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Задержаны два российских агента, которые "охотились" на авиатехнику Вооруженных Сил Украины на Полтавщине.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Речь идет о двух жителях Кременчуга 21 и 22 лет, которых задержали "с поличным", когда те фотографировали взлет F-16 вблизи одного из военных аэродромов.

"Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей фсб, личность которой уже установила СБУ. Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и беспилотные удары.

Кроме геолокаций они должны были сделать текстовый и фотоотчет, в котором должны были указать и описать, какая именно техника расположена на каждом из объектов. Чтобы выполнить это указание агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. Возле каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать "цель" в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Следователи задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотографирования истребителей F-16. Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. При задержании у предателей изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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