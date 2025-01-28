Мэра Дрогобыча и еще нескольких городов оштрафовали за невыполнение плана мобилизации
За такое нарушение предусмотрен штраф в размере около 36 тыс. грн
фото из свободных источников
Мэру Дрогобыча Львовской области Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий мобилизации. Его сначала пригласили в местный ТЦК, а когда тот не явился, руководство ТЦК направило письмо в Нацполицию относительно его принудительного привода.
Об этом сообщает zaxid.net.
Тарас Кучма рассказал изданию, что действительно должен был прибыть в районный ТЦК и СП 22 января, однако не сделал этого из-за запланированных на этот день официальных мероприятий и встречи павшего бойца.
"Мы направили письмо, написали, что не придем, а если есть какие-то вопросы, напишите, мы дадим ответ. На это реакция руководителя ТЦК была такова, что было направлено письмо в полицию о принудительной доставке мэра", - говорит Тарас Кучма.
В то же время мэр уточнил, что до силовой доставки его в ТЦК не дошло, поскольку он прибыл туда самостоятельно. Выяснилось, что на мэра Дрогобыча, а также мэров других городов региона (Трускавца, Сходницы, Борислава, Меденич) составили постановления о наложении административного взыскания за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации согласно распоряжению начальника РВА. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере около 36 тыс. грн.
Тарас Кучма не согласился с таким решением ТЦК, по его мнению, городские головы не имеют полномочий доставлять людей в ТЦК.
"Есть постановление, которое нас обязывает проводить мобилизационные задания, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК на призыв?", - говорит мэр, заявляя, что намерен обжаловать наложенный на него штраф.
"Я не собираюсь его платить, буду оспаривать. Каким образом я могу, что я силой за уши буду притягивать людей что ли? Как они это представляют? У меня есть армия, полиция? Что у меня есть?", - аргументирует Тарас Кучма.
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
- Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий
- Известно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Комментарии 1