Мэра Дрогобыча и еще нескольких городов оштрафовали за невыполнение плана мобилизации

Мэру Дрогобыча Львовской области Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий мобилизации. Его сначала пригласили в местный ТЦК, а когда тот не явился, руководство ТЦК направило письмо в Нацполицию относительно его принудительного привода.

Об этом сообщает zaxid.net.

Тарас Кучма рассказал изданию, что действительно должен был прибыть в районный ТЦК и СП 22 января, однако не сделал этого из-за запланированных на этот день официальных мероприятий и встречи павшего бойца.

"Мы направили письмо, написали, что не придем, а если есть какие-то вопросы, напишите, мы дадим ответ. На это реакция руководителя ТЦК была такова, что было направлено письмо в полицию о принудительной доставке мэра", - говорит Тарас Кучма.

В то же время мэр уточнил, что до силовой доставки его в ТЦК не дошло, поскольку он прибыл туда самостоятельно. Выяснилось, что на мэра Дрогобыча, а также мэров других городов региона (Трускавца, Сходницы, Борислава, Меденич) составили постановления о наложении административного взыскания за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации согласно распоряжению начальника РВА. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере около 36 тыс. грн.

Тарас Кучма не согласился с таким решением ТЦК, по его мнению, городские головы не имеют полномочий доставлять людей в ТЦК.

"Есть постановление, которое нас обязывает проводить мобилизационные задания, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК на призыв?", - говорит мэр, заявляя, что намерен обжаловать наложенный на него штраф.

"Я не собираюсь его платить, буду оспаривать. Каким образом я могу, что я силой за уши буду притягивать людей что ли? Как они это представляют? У меня есть армия, полиция? Что у меня есть?", - аргументирует Тарас Кучма.