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"Отсутствуют основания". Шмыгаль ответил на петицию о санкциях к соратнику Януковича Портнову

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Решение США о применении санкций не является определенным законом основанием для применения их СНБО

"Отсутствуют основания". Шмыгаль ответил на петицию о санкциях к соратнику Януковича Портнову

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока нет оснований для применения санкций к экс-заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову.

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Об этом он заявил в ответ на петицию к Кабмину о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Портнова, которая набрала необходимое количество подписей.

Шмыгаль отметил, что по результатам обработки поручения Минэкономики пришло к выводу, что петиция не содержит обстоятельств, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций по закону.

Он добавил, что решение США о применении санкций не является определенным законом основанием для применения их СНБО.

По словам Шмыгаля, петиция не содержит сведений, свидетельствующих о террористической деятельности Портнова в значении термина "террористическая деятельность" по закону о борьбе с терроризмом, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций.

При этом премьер заявил, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины любое лицо, которое владеет фактами, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, имеет право обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

11 января петиция о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Портнова набрала 25 тысяч голосов.

Андрей Портнов — бывший народный депутат, экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства администрации беглого экс-президента Виктора Януковича и бывший заместитель главы АП.

Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в санкционный список по так называемому акту Магнитского, туда попадают чиновники, причастные к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.

После событий 2013−2014 годов и бегства Януковича Портнов покинул Украину и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 года после победы Владимира Зеленского на выборах президента Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыла дело о госизмене Портнова.

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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
28.01.2025 в 21:52
От так. Зносить ларьок з овочами, який 20 років стояв законно, а тут бах, і є підстави рахувати не законним.А корупціонерів, яких аж з іншого контитенту видно, щимить підстав, у них немає...
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
28.01.2025 в 21:52
От так. Зносить ларьок з овочами, який 20 років стояв законно, а тут бах, і є підстави рахувати не законним.А корупціонерів, яких аж з іншого контитенту видно, щимить підстав, у них немає...
Ответить
1
0

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