"Отсутствуют основания". Шмыгаль ответил на петицию о санкциях к соратнику Януковича Портнову
Решение США о применении санкций не является определенным законом основанием для применения их СНБО
фото из свободных источников
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока нет оснований для применения санкций к экс-заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову.
Об этом он заявил в ответ на петицию к Кабмину о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Портнова, которая набрала необходимое количество подписей.
Шмыгаль отметил, что по результатам обработки поручения Минэкономики пришло к выводу, что петиция не содержит обстоятельств, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций по закону.
Он добавил, что решение США о применении санкций не является определенным законом основанием для применения их СНБО.
По словам Шмыгаля, петиция не содержит сведений, свидетельствующих о террористической деятельности Портнова в значении термина "террористическая деятельность" по закону о борьбе с терроризмом, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций.
При этом премьер заявил, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины любое лицо, которое владеет фактами, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, имеет право обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
11 января петиция о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Портнова набрала 25 тысяч голосов.
Андрей Портнов — бывший народный депутат, экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства администрации беглого экс-президента Виктора Януковича и бывший заместитель главы АП.
Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в санкционный список по так называемому акту Магнитского, туда попадают чиновники, причастные к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.
После событий 2013−2014 годов и бегства Януковича Портнов покинул Украину и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 года после победы Владимира Зеленского на выборах президента Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыла дело о госизмене Портнова.
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